El Mundo

Ataques de Estados Unidos e Israel alcanzan un reactor nuclear de agua pesada en Irán

Prensa iraní dice que dos ataques alcanzaron un reactor en Khandab, sin peligro inmediato; Israel confirmó el ataque.

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Por AFP y Fernando Chaves Espinach
Arak IR-40, en Khondab, en 2012; ya había sido deshabilitado previamente.
Arak IR-40, en Khondab, en 2012; ya había sido deshabilitado previamente. (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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