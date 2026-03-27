Ataques de Estados Unidos e Israel alcanzan un reactor nuclear de agua pesada en Irán

Arak IR-40, en Khondab, en 2012; ya había sido deshabilitado previamente.

Teherán, Irán. Ataques de Estados Unidos e Israel alcanzaron un reactor nuclear de agua pesada en Irán, de acuerdo con la prensa iraní. El ejército israelí confirmó ataque al complejo anteriormente llamado Arak.

Según The Jerusalem Post, ataques israelíes y estadounidenses apuntaron al reactor de investigación de agua pesada de Khondab en dos ataques separados el viernes, informó un funcionario a la agencia semioficial Fars.

El medio, vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, reportó que no hubo víctimas en el incidente y que no existe peligro para la población local.

“El complejo de agua pesada de Jondab [nuevo nombre del reactor de Arak, n.d.r.] fue objeto en dos ocasiones de una agresión del enemigo estadounidense y sionista”, indicó la agencia Fars, citando a un responsable local.

Fars y otros medios precisaron que estos ataques no causaron muertos ni provocaron un aumento de los niveles de radiación.

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