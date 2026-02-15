El Mundo

Ataques armados en Nigeria dejan al menos 32 muertos y varios secuestrados

Hombres armados atacaron tres comunidades en el estado de Níger, en Nigeria, donde incendiaron viviendas y una comisaría.

Por Europa Press
Las comunidades de Tunga-Makeri, Konkoso y Pissa, en el estado de Níger, fueron escenario de ataques armados que dejaron decenas de víctimas y viviendas incendiadas.
NigeriaAtaques
