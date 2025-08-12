Ataque armado contra diputado en Guatemala deja un guardaespaldas muerto

Guatemala vive una ola de criminalidad y el año pasado cerró con una tasa de 16,1 homicidios por cada 100.000 habitantes,

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Un guardaespaldas de un diputado opositor de Guatemala murió este martes en un ataque armado contra el vehículo del político en la capital, informó el presidente Bernardo Arévalo.

El legislador Juan Ramón Rivas fue “víctima de un ataque hoy (martes) en la mañana, en el cual murió un integrante de su seguridad”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

Acabo de hablar con el diputado Juan Ramón Rivas, quien fue víctima de un ataque hoy en la mañana, en el cual murió un integrante de su seguridad.

Le expresé mis condolencias y solidaridad.



Hoy Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su… — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) August 12, 2025

En tanto, el presidente del Congreso, Nery Ramos, informó que el escolta muerto, Walter Esquivel, era empleado del parlamento.

Las autoridades no han dado a conocer las posibles motivaciones del ataque contra el diputado del partido derechista Vamos, quien resultó con lesiones leves, según confirmaron medios internacionales.

Diputado Juan Ramón Rivas, representante del departamento de Izabal, sobre el Caribe. (Foto tomada de X/Foto tomada de X.)

El presidente socialdemócrata indicó que se comunicó telefónicamente con Rivas para expresarle sus “condolencias y solidaridad” por la muerte de su escolta.

Asimismo, Arévalo afirmó que el país está “atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado”.

LEA MÁS: Presidente Bernardo Arévalo reafirma compromiso de combatir la corrupción en Guatemala

Rivas es representante del departamento de Izabal, sobre el Caribe.

Guatemala vive una ola de criminalidad y el año pasado cerró con una tasa de 16,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio del Interior, el doble del promedio mundial.