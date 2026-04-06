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Así son los juicios masivos de El Salvador: la angustia de que paguen ‘justos por pecadores’

Padres denuncian que sus hijos, sin antecedentes, son juzgados junto a pandilleros en El Salvador en medio del régimen de Nayib Bukele

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Por AFP
Gladis Villatoro, madre de un detenido bajo el régimen de excepción, llora durante una entrevista en Soyapango, El Salvador. Miles de familias denuncian juicios masivos contra acusados en la ofensiva antipandillas de Nayib Bukele. (Foto: AFP)
Gladis Villatoro, madre de un detenido bajo el régimen de excepción, llora durante una entrevista en Soyapango, El Salvador. Miles de familias denuncian juicios masivos contra acusados en la ofensiva antipandillas de Nayib Bukele. (Foto: AFP) (STRINGER/AFP)







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