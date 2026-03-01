Así será la escalada de ataques aéreos de Israel contra Irán en los próximos días

Una columna de humo se eleva tras las explosiones reportadas en Teherán el 1 de marzo de 2026.

Jerusalén. - El ejército israelí anunció este domingo que movilizará a cerca de 100.000 reservistas como parte de la operación contra Irán.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel se preparan para movilizar a unos 100.000 reservistas y están aumentando su nivel de preparación en los distintos frentes” como parte de la operación, afirmó el ejército en un comunicado.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió este domingo intensificar los ataques aéreos contra Teherán en los próximos días, y aseveró que su ejército ha movilizado “toda su fuerza” en la campaña iraní.

“He cursado instrucciones para que prosiga la campaña (...) Nuestras fuerzas están golpeando ahora mismo el corazón de Teherán con gran fuerza, y esto no hará más que escalar en los días venideros”, dijo Netanyahu en un mensaje de video.

“Estamos en una campaña en la que el ejército está desplegando toda su fuerza como nunca antes, para garantizar nuestra existencia, y nuestro futuro”, agregó.