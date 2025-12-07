El Mundo

Asesinan a alcalde en Guatemala mientras participaba de un desfile navideño

El alcalde fue atacado a balazos mientras participaba en un desfile navideño en Masagua, Guatemala. El presidente Arévalo pide investigar el ‘acto deleznable’

Por AFP
En la imagen Nelson Marroquín
El alcalde fue atacado a balazos mientras participaba en un desfile navideño en Masagua, Guatemala. El presidente Arévalo pide investigar el ‘acto deleznable’ (Imagen de redes sociales El Gráfico GT/Imagen de redes sociales El Gráfico GT)







GuatemalaNelson Marroquín
