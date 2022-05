Indicó que la muerte de su hija fue un femicidio y no un suicidio, como sostiene la Fiscalía, porque “le inyectaron las sustancias tóxicas”. Además, advirtió que las autoridades no van a jugar con él, porque “yo no soy su payaso, como otras personas”, y aseguró que realizó sus propias pesquisas al margen de la autoridad.