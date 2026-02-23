El Mundo

Apagón afecta a Santo Domingo y varias provincias de República Dominicana

Una “falla mayor” en el sistema eléctrico nacional en República Dominicana provocó cortes de energía en distintos puntos del país, apenas meses después de un apagón masivo.

Por AFP
Vela encendida, candela, luz de vela, velita
Zonas de República Dominicana, incluida la capital Santo Domingo, quedaron sin luz este lunes por una ´falla mayor´ (Shutterstock/Foto)







República DominicanaApagonesEnergíaSanto Domingo
