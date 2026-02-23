Apagón afecta a Santo Domingo y varias provincias de República Dominicana

Zonas de República Dominicana, incluida la capital Santo Domingo, quedaron sin luz este lunes por una ´falla mayor´

Santo Domingo, República Dominicana. Varias zonas de República Dominicana, incluida la capital Santo Domingo, quedaron sin luz este lunes por una ´falla mayor´, informó la compañía de electricidad del país, casi cuatro meses después de un apagón nacional.

´Se produjo una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)” que afectó el servicio ´en parte del territorio nacional”, dijo la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) en un comunicado.

Santo Domingo también quedó sin luz la mañana del lunes, constató un periodista de la AFP.

La compañía eléctrica precisó que trabaja de ´manera continua´ para la ´recuperación progresiva´ del servicio.

Los medios dominicanos informaron que los sectores de Santo Domingo Este, Peravia, Dajabón, Santiago y El Seibo resultaron afectados por la interrupción en el servicio eléctrico.

A mediados de noviembre se produjo un apagón que dejó a oscuras buena parte de República Dominicana por una ´avería en el sistema de transmisión´, según la compañía de electricidad.

Las autoridades energéticas justificaron entonces que una ´desconexión manual´ había ocasionado el apagón masivo que afectó al país por unas cinco horas.

Antes del incidente de noviembre, los dominicanos ya denunciaban apagones frecuentes de hasta por 10 horas.

La falta de mantenimiento, averías, conexiones ilegales y la morosidad de los usuarios aparecen entre las causas.