Alpinista pasó dos días atrapado detrás de una cascada hasta ser rescatado; vea el video

Un alpinista quedó atrapado dos días detrás de una cascada en California y fue rescatado con helicóptero tras una intensa búsqueda.

El alpinista Ryan Wardwell, de 46 años, permaneció dos días atrapado detrás de una cascada en las cataratas Seven Teacups, en el este de California.

El accidente ocurrió el 10 de agosto, cuando la fuerza del agua lo empujó o desprendió de las cuerdas y lo atrapó detrás de las cataratas.

La búsqueda comenzó el 11 de agosto, policías desplegaron helicópteros, drones y cámaras de infrarrojo, pero la oscuridad y el terreno dificultaron la localización.

Wardwell fue hallado el 12 de agosto gracias al sobrevuelo de un drone. Según el gabinete del sheriff del condado de Tulare, el montañista se refugió en una pequeña cueva, donde permaneció empapado durante todo el tiempo. Se encontraba consciente cuando lo encontraron y presentaba deshidratación y heridas leves.

Una unidad aérea de la Patrulla Rodoviaria de California lo sacó con un helicóptero y lo trasladó a un hospital, donde se reunió con su familia. Las autoridades calificaron el hecho como una historia de supervivencia impresionante.

Las cataratas Seven Teacups se ubican en un área remota, a unas dos horas al sur del Parque Nacional Sequoia. Wardwell había practicado rapel en el lugar en varias ocasiones, pero nunca había enfrentado una corriente tan fuerte. Sus compañeros de excursión desistieron de continuar al notar el peligro de la crecida.

