Alpinista pasó dos días atrapado detrás de una cascada hasta ser rescatado; vea el video

Ryan Wardwell quedó atrapado por la corriente en las cataratas Seven Teacups y sobrevivió gracias a un refugio detrás de la caída

Por O Globo / Brasil / GDA
Un alpinista quedó atrapado dos días detrás de una cascada en California y fue rescatado con helicóptero tras una intensa búsqueda.
Un alpinista quedó atrapado dos días detrás de una cascada en California y fue rescatado con helicóptero tras una intensa búsqueda. (O Globo/O Globo)







