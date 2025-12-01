Airbus confirma un ‘problema de calidad’ en los paneles metálicos de sus A320

El fabricante de Airbus anunció que menos de 100 aviones Airbus de la serie A320 permanecen inmovilizados debido a un software de control de navegación vulnerable a las radiaciones solares.

París, Francia. Airbus anunció este lunes que menos de 100 aviones de su exitosa serie A320 permanecen inmovilizados, a la espera de la actualización de un software de control de navegación vulnerable a las radiaciones solares.

El fabricante europeo confirma así la rápida intervención tras la alerta emitida el viernes por la noche, que afectaba a unos 6.000 aparatos a nivel mundial.

“La gran mayoría” de los aviones han sido modificados desde que se anunció el problema el viernes, precisó Airbus en un comunicado. Afirmó que trabaja con las aerolíneas en “la modificación de menos de 100 aparatos para asegurar que puedan ser puestos nuevamente en servicio”.

El sábado por la mañana, el ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, había adelantado que solo un centenar de aparatos A320 seguirían inmovilizados a la espera del cambio del programa de control. El grupo europeo anunció la noche del viernes que 6.000 ejemplares debían cambiar urgentemente un programa informático de control de vuelo por esta vulnerabilidad.

Afectación en aerolíneas

El anuncio de la vulnerabilidad se hizo a raíz de un incidente ocurrido a fines de octubre en Estados Unidos con un vuelo de JetBlue. La nave, que volaba de Cancún (México) a Newark, cerca de Nueva York, perdió repentinamente altura sin intervención de los pilotos y tuvo que aterrizar en Tampa, Florida.

Airbus urgió el viernes a sus clientes a “detener inmediatamente los vuelos” de unos 6.000 aparatos, pero pudo intervenir rápidamente en miles de naves ese mismo día y el sábado, lo que despejó el temor a una perturbación de gran escala en el tráfico aéreo mundial.

La colombiana Avianca informó inicialmente de afectaciones “significativas” en sus vuelos, debido a que la actualización del programa afecta a más del 70% de su flota, y suspendió la venta de boletos hasta el 8 de diciembre incluido. El sábado, la aerolínea indicó en un comunicado que el 51% de la flota A320 tenía “el software actualizado por completo”, y que esperaba que los técnicos completaran su trabajo “en los próximos días”.

Problemas de calidad en paneles

Airbus también confirmó este lunes que encontró “problemas de calidad” en los paneles metálicos de su avión A320. El fabricante indicó que el incidente está “circunscrito” y que “está inspeccionando todos los aviones potencialmente afectados, sabiendo que solo una parte tendrá que ser objeto de medidas adicionales”, declaró una portavoz de la empresa.

Airbus confirmó las informaciones de prensa que lastraron más temprano las acciones de la empresa en la bolsa de París. “La fuente del problema fue identificada, circunscrita”, agregó Airbus, y subrayó que las piezas afectadas son “limitadas”.

El A320, una gama que engloba también los modelos A318, A319 y A321, es el aparato comercial civil más vendido del mundo. Entró en servicio en 1988 y hasta finales de septiembre se habían entregado 12.257 ejemplares.