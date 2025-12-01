El Mundo

Airbus confirma un ‘problema de calidad’ en los paneles metálicos de sus A320

El fabricante indicó que está inspeccionando todos los aviones potencialmente afectados, pero solo una parte sería objeto de medidas adicionales

Por AFP
Airbus 320
El fabricante de Airbus anunció que menos de 100 aviones Airbus de la serie A320 permanecen inmovilizados debido a un software de control de navegación vulnerable a las radiaciones solares.







