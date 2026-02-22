Aerolíneas de Canadá y Estados Unidos cancelan vuelos a México por violencia tras muerte de ‘El Mencho’

Pasajeros hacen fila en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara tras la suspensión de vuelos y la falta de transporte en Tlajomulco, Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.

Nueva York, Estados Unidos. Varias aerolíneas estadounidenses y canadienses cancelaron el domingo decenas de vuelos a destinos en México tras disturbios relacionados con una operación militar en la que murió el capo Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, un importante jefe narco.

Las aerolíneas estadounidenses United, Southwest y Alaska, así como las canadienses Air Canada y WestJet/Sunwing, anunciaron en comunicados separados la cancelación de vuelos a Puerto Vallarta, Guadalajara y también a Manzanillo.

Varias compañías precisaron que algunos aviones tuvieron que dar la vuelta cuando ya estaban en ruta hacia México.