Aerolíneas de Canadá y Estados Unidos cancelan vuelos a México por violencia tras muerte de ‘El Mencho’

Varias compañías precisaron que algunos aviones tuvieron que dar la vuelta cuando ya estaban en ruta hacia México

Por AFP
Pasajeros hacen fila en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara tras la suspensión de vuelos y la falta de transporte en Tlajomulco, Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026. México confirmó el 22 de febrero que soldados abatieron a un poderoso líder del narcotráfico, uno de los hombres más buscados tanto en México como en Estados Unidos. Nemesio Oseguera, de 59 años, líder del violento Cártel Jalisco Nueva Generación, resultó herido en un enfrentamiento con soldados en Tapalpa y falleció mientras era trasladado a la Ciudad de México, según informó el ejército en un comunicado.
Pasajeros hacen fila en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara tras la suspensión de vuelos y la falta de transporte en Tlajomulco, Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026. (ULISES RUIZ/AFP)







