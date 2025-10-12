El Mundo

3.581 dominicanos han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va del 2025

Del total de deportados, “2.452 (el 68,47%) han sido por migración ilegal”, indicó la Dirección General de Migración (DGM) en un comunicado

Por AFP
Agentes de US Customs and Border Protection guían a migrantes indocumentados hacia un avión militar C-17 Globemaster III en Fort Bliss, Texas, el 23 de enero de 2025.
Los repatriados son recibidos en el aeropuerto y trasladados al centro de detención Haina (suroeste) para verificar su identidad. Imagen con fines ilustrativos. (NICHOLAS J. DE LA PENA/AFP)







Estados UnidosDeportadosDominicanos
