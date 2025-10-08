Economía

Walmart designa nuevo presidente y director general para México y Centroamérica

El nuevo presidente de Walmart tiene una larga trayectoria dentro del grupo y ha liderado proyectos clave de expansión y digitalización.

Por Europa Press
Retrato de Cristian Barrientos, ejecutivo chileno nombrado presidente y director general de Walmart México y Centroamérica, tras ejercer como consejero delegado interino.
El chileno Cristian Barrientos fue designado como presidente y director general de Walmart México y Centroamérica, luego de ocupar de forma interina el cargo tras la renuncia de Ignacio Caride. La compañía anunció que su ratificación se realizará durante la próxima asamblea anual de accionistas. (WALMART, Europa Press/Europa Press)







