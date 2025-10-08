Walmart designa nuevo presidente y director general para México y Centroamérica

El chileno Cristian Barrientos fue designado como presidente y director general de Walmart México y Centroamérica, luego de ocupar de forma interina el cargo tras la renuncia de Ignacio Caride. La compañía anunció que su ratificación se realizará durante la próxima asamblea anual de accionistas.

Madrid. El chileno Cristian Barrientos, actual consejero delegado interino tras la renuncia de Ignacio Caride el pasado 1.º de agosto y miembro del consejo de administración de Walmart para México y Centroamérica, fue designado como presidente y director general de Walmart para México y Centroamérica, según informó la compañía en un comunicado.

Barrientos continuará ocupando el cargo de director provisional en el consejo de administración hasta su ratificación como presidente y director general de Walmart México y Centroamérica en la próxima asamblea anual de accionistas.

El directivo, egresado de la Universidad Gabriela Mistral y con MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez, acumula 26 años de trayectoria profesional en la compañía. Se unió en 1999 a Walmart Chile, donde ocupó cargos en diversas áreas comerciales y operaciones, y en 2007 lideró la creación del formato Súper Bodega aCuenta.

En 2012 se incorporó a Walmart México como vicepresidente de operaciones para Bodega Aurrera, y en 2016 fue nombrado vicepresidente senior, puesto desde el que supervisó los tres formatos de Bodega Aurrera y aceleró la expansión de la marca con la apertura de más de 600 tiendas.

Barrientos fue ascendido en 2018 a director general de Walmart Centroamérica, y dos años más tarde regresó a México como director de operaciones, donde impulsó la digitalización y el fortalecimiento del comercio online de la compañía en el mercado mexicano. Finalmente, en 2023 fue promovido a presidente y director general de Walmart Chile.

“Cristian es un líder visionario con un profundo entendimiento de nuestros clientes y socios,” comentó la presidenta y CEO de Walmart Internacional, Kathryn McLay. “Tiene un conocimiento excepcional del mercado, está comprometido con el desarrollo de talento y valora profundamente nuestro propósito. Me complace que esté con nosotros en este cargo”, añadió.