Viernes Negro en Costa Rica: 62% de tiendas falló en fiscalización por estos incumplimientos

Solo el 38% de las tiendas cumplió totalmente con la normativa vigente.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) realizó un operativo de fiscalización durante este Viernes Negro para garantizar que los consumidores recibieran información “clara, veraz y oportuna en los comercios”.

En total, se inspeccionaron 85 establecimientos, de los cuales el 62% presentó al menos un incumplimiento con la normativa vigente. Solo el 38% cumplió totalmente.

Las visitas abarcaron comercios en 13 cantones del país: tiendas de electrodomésticos, por departamentos, de ropa y calzado, artículos deportivos, tecnología, belleza, ferreterías, ópticas, ciclos, entre otros.

Estas fueron las principales faltas encontradas:

45% no informa con claridad la información relacionada con la frase “aplican restricciones”.

38% no cumple con la vigencia de la oferta.

28% no informa la cantidad de unidades disponibles, a pesar de que indica “hasta agotar existencias”.

14% presentaba información ilegible.

El MEIC informó que de los 53 comercios que presentaron incumplimientos, el 45% realizó la corrección inmediata, mientras que el 55% restante será notificado la semana siguiente mediante una prevención para que realicen la corrección correspondiente en un plazo de 10 días hábiles.

En caso contrario, se exponen a una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC), que podría representar una sanción económica que varía entre 1 y 40 salarios base de un oficinista, establecido por el Consejo Superior del Poder Judicial (¢462.200), es decir, hasta ¢18.488.000.

Según el MEIC, entre los hallazgos positivos de la Fiscalización destacan: