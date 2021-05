Pero a menudo nos sorprendemos mirando hacia atrás, invirtiendo tiempo y energía en cosas que ya pasaron. Todos hemos pronunciado o escuchado frases como éstas: ¡ Si hubiera aceptado aquella oferta de empleo ...! ¡Si me hubiera casado con fulanita ... ! ¡ Si no hubiera interrumpido los estudios para casarme ... ! Nuestra memoria, tan vívida para ciertas cosas, nos entrampa. El "álbum de malos recuerdos" es fuente de tristeza y de inacción. Leí una vez una rima que decía: "De todas las palabras tristes que he conocido, éstas son las más tristes: ¡ Pudo haber sido ! " . También hemos escuchado que no hay que llorar sobre la leche derramada. Me ha parecido que esos lamentos obedecen a algo semejante a una desubicación mágica sobre el tiempo. Cuando recurrimos al lamento estamos esperando que alguien nos consuele y en ocasiones, hasta que alguien corrija la página ya transcurrida , olvidando que es tan inevitable el evento desagradable que ocurrió hace diez segundos, como el que ocurrió hace un siglo. El pasado, tan vívido como lo tenemos en algunos momentos, nos es totalmente inaccesible. Quejarse de algo que ocurrió es invertir en el pasado. Buscar quién tuvo la culpa de algo, también.