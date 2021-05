Entre las propiedades que se vendieron se encuentran casas de habitación, hoteles, clubes y centros turísticos. Como parte de la organización del evento, Global Net publicó 25.000 catálogos y anuncios publicitarios en algunos medios de prensa internacionales, como los diarios norteamericanos The Washington Post, The Wall Street Journal, The New York Times y la revista Latin Trade, entre otros.