¿Va a comprar luces navideñas? MEIC encontró incumplimientos en el 86% de los comercios

El MEIC detectó múltiples incumplimientos en luces y adornos navideños, y emitió advertencias a comercios.

Por Damián Arroyo C.
Le contamos por qué deberían elegir las luces LED para sus decoraciones en Navidad.
Una verificación del MEIC encontró fallas en el 88% de luces navideñas revisadas en comercios del país. (Canva/Canva)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

