¿Va a comprar luces navideñas? MEIC encontró incumplimientos en el 86% de los comercios

Una verificación del MEIC encontró fallas en el 88% de luces navideñas revisadas en comercios del país.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) detectó que el 88% de los productos navideños inspeccionados incumplió con los requisitos de etiquetado, establecidos por la normativa nacional. La verificación se realizó del 5 al 11 de noviembre en 14 comercios ubicados en seis cantones del país.

En total, se revisaron 16 productos de uso doméstico, entre series de luces (13) y adornos decorativos (3), bajo lo estipulado por el reglamento RTCR 510:2023, que define las especificaciones para este tipo de artículos.

Entre los hallazgos más relevantes, el informe reveló que:

14 productos presentaron algún tipo de incumplimiento

presentaron algún tipo de incumplimiento 56% de los productos incumplieron en más de un aspecto

incumplieron en más de un aspecto Las fallas más comunes se encontraron en la documentación técnica , con un 81% de incumplimiento

se encontraron en la , con un 81% de incumplimiento 44% no indicaron número de lote

38% no informaron el mes y año de fabricación

El cumplimiento en otras categorías también mostró deficiencias: 25% de los artículos no indicaban instrucciones de uso ni de precaución, mientras que el 31% omitieron la potencia asignada.

Además, en cuanto a la información obligatoria, solo 3 productos contaban con el instructivo correspondiente. Esto representa una tasa de incumplimiento del 81%.

El MEIC emitió 14 prevenciones administrativas, que otorgan un plazo de 10 días hábiles a los comercios inspeccionados para remitir una declaración jurada de cumplimiento, acompañada por evidencia documental. En caso de no acatar la advertencia, la entidad procederá con denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor.

Las sanciones por incumplimiento, según la Ley 7472, podrían alcanzar entre ¢4,6 millones y ¢18,4 millones.

Recomendaciones al consumidor

La entidad recomendó al público revisar cuidadosamente la etiqueta del producto antes de comprar luces o decoraciones. Es crucial verificar:

Si son aptas para uso interior o exterior

Que operen con un voltaje entre 110 y 120 V

La potencia expresada en vatios (W)

La cantidad y tipo de luces incluidas

La longitud total del producto en unidades del Sistema Internacional

También aconsejó leer las instrucciones de uso y no sobrepasar la cantidad recomendada de interconexiones, para evitar riesgos como sobrecarga o recalentamiento.