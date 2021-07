Mitt Romney Pese a la globalización, Estados Unidos todavía vende el 86% de lo que produce para sí. El viernes pasado, Mitt Romney habló de empleos. | AP (Charles Dharapak)

En un mejor Estados Unidos, Mitt Romney se estaría postulando para la presidencia, sustentándose en la fuerza de su logro más grande como gobernador de Massachusetts: una reforma sanitaria que era idéntica en todos los aspectos importantes a la reforma sanitaria promulgada por el presidente Obama.

Por cierto, la reforma de Massachusetts está funcionando muy bien y tiene abrumador apoyo popular. En realidad, sin embargo, Romney no está haciendo nada por el estilo, sino que implacablemente denuncia a la Corte Suprema por ratificar la constitucionalidad de su propio plan de atención médica. En vez de eso, su argumentación para ser presidente depende de afirmar que, por el éxito que ha tenido como empresario, sabe cómo crear empleos.

Esto, a la vez, significa que, sin importar cuánto el equipo de campaña de Romney desee lo contrario, la naturaleza de esa carrera empresarial es blanco de ataques. ¿Cómo se ganó Romney todo ese dinero? ¿Lo logró en formas que sugieren que lo que fue bueno para Bain Capital, la firma de capital privado que lo hizo rico, sería bueno también para los Estados Unidos?

Y la respuesta es no.

La verdad es que aunque Romney hubiera sido un clásico capitán de industria, un Andrew Carnegie actual, su carrera no lo hubiera preparado para manejar la economía. Un país no es una compañía (pese a la globalización, Estados Unidos todavía vende el 86% de lo que produce para sí), y las herramientas de la política macroeconómica –tasas de interés, tasas tributarias, programas de gastos– no tienen contrapartes en el esquema de una organización corporativa. ¿Mencioné que Herbert Hoover fue en realidad un gran empresario del molde clásico?

De todas formas, sin embargo, Romney no era ese tipo de empresario. Bain no creó empresas, las compraba y las vendía. A veces la toma de una empresa daba lugar a contrataciones; a menudo provocaba despidos, recortes de salarios y pérdida de beneficios. En algunas ocasiones, Bain tuvo ganancias pese a que la empresa tomada fue empujada al cierre. Nada de esto parece el tipo de historial que debería tranquilizar a los trabajadores estadounidenses que andan en pos de un salvador económico.

Y después viene el asunto respecto al outsourcing.

Hace dos semanas, The Washington Post reportó que Bain había invertido en compañías cuya especialidad era ayudar a otras compañías a trasladar empleos al exterior. El equipo de campaña de Romney perdió los estribos y exigía –sin éxito– que The Post se retractara del reportaje sobre la base de una “ficha técnica” consistente en gran parte en testimonios de ejecutivos.

Lo que resultó más interesante fue la insistencia del equipo de campaña en que The Post había engañado a los lectores al no hacer la distinción entre offshoring –llevar empleos al extranjero– y outsourcing, que sencillamente significa hacer que un contratista externo provea servicios que se podían haber provisto a lo interno.

Ahora bien, si el equipo de campaña de Romney en verdad creía en sus propios supuestos principios de libre mercado, hubiera defendido el derecho de las corporaciones a hacer lo que sea con tal de maximizar las ganancias, aunque eso signifique mandar los empleos al exterior. En vez de eso, sin embargo, el equipo efectivamente admitió que offshoring es malo, pero insistió en que outsourcing está bien, en el tanto en que el contratista sea otra firma estadounidense.

Esa es, no obstante, una afirmación muy dudosa.

Veamos una de las más famosas afirmaciones de Romney: “Las corporaciones son gente, mi amigo”. Cuando el público se burló, explicó: “Todo lo que las corporaciones ganan van en última instancia a gente. ¿Dónde creen que va? ¿A los bolsillos de quién? A los bolsillos de gente”. Esto, sin duda, es cierto, una vez que uno toma en cuenta los bolsillos de digamos, los socios de Capital Bain (quienes, me apresuro a agregar, son, en verdad, gente). Pero uno de los puntos principales del outsourcing es asegurar que la cantidad mínima de lo que las corporaciones ganan vaya a dar a los bolsillos de la gente que en verdad trabaja para esas corporaciones.

¿Por qué, por ejemplo, muchas compañías grandes dan ahora lo concerniente a limpieza y seguridad a contratistas externos? Es seguro que la respuesta, en gran parte, consiste en que esos contratistas pueden emplear mano de obra barata que no está representada por el sindicato y que no puede participar en los esquemas de atención médica y de jubilación de la compañía. Y, claro, investigación académica reciente encuentra que los trabajadores de limpieza y los guardas externos reciben salarios sustancialmente inferiores y peores beneficios que los trabajadores propios de la empresa.

Solo para aclarar, outsourcing es solamente una de las fuentes de la gigantesca desconexión que existe entre una diminuta élite y los trabajadores estadounidenses ordinarios, una desconexión que ha estado creciendo durante más de 30 años. Y Bain, a la vez, fue solamente uno de los jugadores en el crecimiento del outsourcing. Por lo tanto, Mitt Romney no destruyó personalmente y sin ayuda de nadie a la sociedad de clase media que solíamos tener. Sin embargo, fue un muy entusiasta y bien remunerado participante en el proceso de destrucción; si Bain se involucraba con su compañía, de una manera u otra, usted terminaba con un salario menor y con menos beneficios.

En pocas palabras, lo que era bueno para Bain Capital definitivamente no era bueno para Estados Unidos. Y, como dije al principio, el equipo de campaña de Obama tiene todo el derecho para poner eso en evidencia.

Traducción de Gerardo Chaves para La Nación

Paul Krugman es profesor de Economía y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton y premio Nobel de Economía del 2008.