Última moneda coleccionable de ¢50 saldrá a la venta este día: así puede conseguirla

El BCCR ofrecerá 17.000 unidades en estuche o acrílico. También circulará como moneda de uso diario a partir del 26 de noviembre

Por Damián Arroyo C.
La moneda del conejo de monte estará disponible desde el 26 de noviembre en bancos y cooperativas autorizadas por el Banco Central.
La moneda del conejo de monte estará disponible desde el 26 de noviembre en bancos y cooperativas autorizadas por el Banco Central. (BCCR/Cortesía)







