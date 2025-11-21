Última moneda coleccionable de ¢50 saldrá a la venta este día: así puede conseguirla

La moneda del conejo de monte estará disponible desde el 26 de noviembre en bancos y cooperativas autorizadas por el Banco Central.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) iniciará la venta de la última moneda coleccionable de ¢50 el próximo miércoles 26 de noviembre. Esta pieza corresponde al conejo de monte, animal del páramo de la cordillera de Talamanca, y cierra la serie denominada “Fauna de los ecosistemas”.

Conozca el esquema completo de las nuevas monedas de 50 colones

El BCCR pondrá a disposición del público 10.000 unidades en acrílico y 7.000 en estuche, ambas con un precio de ¢8.600. La venta estará limitada a un máximo de dos unidades por persona, sin importar la presentación.

Esta moneda incluye en su reverso los textos «Páramo», «Conejo de monte» y «Sylvilagus dicei». En el anverso figuran las leyendas «República de Costa Rica» y «Banco Central de Costa Rica», junto con tres barras en alto relieve que facilitan su identificación al tacto.

El BCCR comentó que el conejo de monte se distingue por su pequeño tamaño, orejas y cola cortas. Habita a partir de los 1.100 metros sobre el nivel del mar, principalmente en el Parque Internacional La Amistad, zona protegida entre Costa Rica y Panamá.

Es un mamífero crepuscular y nocturno, que se alimenta de materia vegetal y frecuenta páramos, pastizales y bosques húmedos. Aunque está considerado en peligro de extinción a nivel internacional, en Costa Rica es común, especialmente en áreas silvestres protegidas.

El mismo 26 de noviembre, la moneda de ¢50 con el reverso del conejo de monte también comenzará a circular como moneda de curso legal. (Cortesía BCCR/Cortesía BCCR)

¿Dónde se podrá comprar?

La distribución de las monedas será responsabilidad de entidades financieras autorizadas, que definirán los puntos de venta, cantidad por sucursal y horarios de atención.

Entre las instituciones que iniciarán la venta el 26 de noviembre figuran:

Banco de Costa Rica : 2.500 monedas

: 2.500 monedas Banco Nacional de Costa Rica : 2.500 monedas (solo venta en línea)

: 2.500 monedas (solo venta en línea) Banco Popular y de Desarrollo Comunal : 1.150 monedas

: 1.150 monedas BAC Credomatic : 1.050 monedas

: 1.050 monedas Grupo Mutual, Mutual Cartago, Coopealianza, Coopegrecia, Coopesanramón, Coopeande, Coopenae, Coopecar, entre otras.

Además, los Museos del Banco Central de Costa Rica realizarán la venta posterior a la fecha oficial. La información sobre esa disponibilidad se comunicará mediante sus canales oficiales.

También circulará como medio de pago

El mismo 26 de noviembre, la moneda de ¢50 con el reverso del conejo de monte también comenzará a circular como moneda de curso legal. Esta versión, a diferencia de la de colección, no tendrá elementos de color.

El Banco Central ha emitido más de 47 millones de unidades de las seis monedas de esta serie. También dispone de una reserva superior a los 85 millones de unidades en bóveda, para suplir futuras necesidades del sistema financiero.