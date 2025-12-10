Tipo de cambio sube casi ¢10 en dos días

Precio del dólar en el Monex cerró en ¢501 este 10 de diciembre.

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) subió ¢9,91 en las sesiones de negociación del 9 y 10 de diciembre.

Este martes el valor de la divisa en la jornada fue de ¢496,72, es decir, ¢5,63 más que el lunes. En tanto, el promedio ponderado del precio del dólar llegó a ¢501 este miércoles 10 de diciembre, es decir, ¢4,28 más que el día anterior.

De esta forma, el tipo de cambio en el mercado mayorista ya suma cuatro sesiones consecutivas al alza.

Además, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el precio del dólar volvió a situarse por arriba de los ¢500, luego de 13 jornadas consecutivas por debajo de dicho nivel.

El pasado viernes 5 de diciembre, el tipo de cambio en el mercado frenó la caída drástica en el precio registrada de manera continua durante 10 jornadas del Monex, que lo llevó a situarse en ¢488,06, su valor más bajo en casi dos décadas.

De acuerdo con el Central, durante la sesión de este 10 de diciembre se negociaron $29,29 millones. La autoridad monetaria no compró dólares ni para los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB) ni para reforzar sus reservas monetarias internacionales.

Tipo de cambio en ventanillas

A la 2:36 p. m. de este 10 de diciembre, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢501,72 y ¢581,93.

Por su parte, el precio de compra se ubicaba entre ¢401,16 y ¢496,85.