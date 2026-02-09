Economía

Taiwán dice que es ‘imposible’ trasladar a Estados Unidos 40% de su producción de semiconductores

En plena disputa por la industria global de chips, Taiwán afirmó que no trasladará 40% de su capacidad productiva de semiconductores a Estados Unidos, pese a las presiones y advertencias sobre aranceles.

Por AFP
Mano con guante sostiene un microchip sobre un fondo tecnológico. En la esquina, una imagen de Donald Trump destaca su propuesta de derogar la Ley de Chips, afectando el desarrollo de semiconductores en Costa Rica.
Taiwán rechazó las presiones de Washington para mover hasta 40% de su producción de semiconductores a Estados Unidos, al afirmar que un ecosistema industrial construido durante décadas es imposible de trasladar. (Fotocomposición en Canva/AFP y Archivo /Fotocomposición en Canva/AFP y Archivo)







