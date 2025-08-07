Economía

Socios de EE. UU. intentan negociar los últimos aranceles de Trump

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró que los nuevos aranceles podrían suponer $50.000 millones mensuales para Estados Unidos.

Por AFP

Washington. Entre bambalinas, algunos países intentan rebajar los nuevos aranceles impuestos el jueves por el presidente Donald Trump a los productos de decenas de socios de Estados Unidos para establecer su nuevo orden comercial mundial. Trump utiliza las tarifas aduaneras como un arma de política económica con un objetivo: reestructurar el comercio “en beneficio de los trabajadores estadounidenses”.








