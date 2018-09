No existe en este momento una norma clara para dotar de representación judicial y extrajudicial a las sociedades disueltas, desinscritas, pero no liquidadas; sobre todo cuando los socios no toman la iniciativa de nombrar liquidador, cuestión sobre la cual muy poco pueden hacer los terceros que pudieran tener o quisieran iniciar procesos administrativos o judiciales contra dicha persona jurídica casi extinta.