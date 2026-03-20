Economía

Secretario del Tesoro de Estados Unidos cuestiona permanencia de Jerome Powell como gobernador de la Fed

Scott Bessent señaló que existen pocos precedentes de presidentes de la Reserva Federal que permanezcan como gobernadores tras finalizar su mandato.

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Por Europa Press
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, durante audiencias separadas en Washington, en medio del proceso de selección del nuevo titular de la Fed impulsado por Donald Trump.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (izq.), advirtió que sería poco habitual que Jerome Powell (derecha) continúe como gobernador de la Reserva Federal tras finalizar su mandato en mayo próximo. (Fotocomposición en Canva/Archivo-AFP/Fotocomposición en Canva/Archivo-AFP)







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