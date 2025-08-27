Economía

Secretario del Tesoro de EE. UU. confía en acuerdo con la India

Europa vuelve a ser señalada por su papel en la guerra de Ucrania y sus vínculos comerciales.

Por Europa Press

Madrid. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, expresó su confianza en que Estados Unidos y la India serán capaces finalmente de llegar a un acuerdo, después de que desde este miércoles hayan comenzado a aplicarse los aranceles adicionales a las exportaciones del país asiático, que alcanzan así el 50%, como represalia de Washington por sus compras de petróleo ruso.








Estados UnidosIndiaArancelesAranceles TrumpScott Bessent
