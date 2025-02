Restaurante Friday’s busca comprador tras cuatro décadas en Costa Rica

Después de 40 años de operación, el restaurante Friday’s será puesto a la venta, confirmó a La Nación su propietario, Carlos Felipe Huezo.

“En mis 67 años he pensado seriamente en la decisión de cerrar la operación, pero al no ser parte de la franquicia norteamericana, podemos continuar con el nombre y la propuesta es vender. La actividad de restaurante consume mucho tiempo, quiero dedicarme a la familia”, explicó Huezo.

El empresario señaló que hay tres opciones de venta: el nombre comercial junto con el derecho de operación, solo el derecho de operación del local o únicamente el nombre comercial.

El nombre comercial de Friday’s fue registrado en 1985, cuando se inauguró el restaurante en la Rotonda de La Bandera, donde funcionó durante varias décadas hasta su traslado a Los Yoses en 2019.

Huezo, de nacionalidad nicaragüense, recordó que la franquicia norteamericana del mismo nombre no puede operar en Costa Rica con la misma identidad, por lo que trabajan bajo otra referencia. “Ellos no pueden usar el nombre comercial y yo no puedo usar la marca”, aclaró.

El restaurante ocupa un local de 740 metros cuadrados con capacidad para 140 comensales. Además, cuenta con un rancho para 80 personas y salones para eventos privados.

El empresario relató que la historia del restaurante comenzó a mediados de los años 80, cuando una noche, al regresar en bus de la Universidad de Costa Rica (UCR), vio un cartel de alquiler en un local. Con 27 años y siendo padre de familia, consideró la opción de abrir el negocio, que cumple cuatro décadas.

Sobre el cierre de operaciones, Huezo indicó que aún no hay una fecha definida, ya que este se concretará una vez que concluya el proceso de venta.