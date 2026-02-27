Economía

Racsa mantiene alta dependencia de contratos con el sector público en 2026

El presupuesto de Racsa para 2026 revela que la mayoría de los ingresos provienen de instituciones estatales.

Por Arianna Villalobos Solís
Racsa San José
Para el 2026, Racsa prevé ingresos por venta de servicios por ¢44.457 millones; la mayoría de los recursos son derivados de contratos con el sector público. (Alonso Tenorio/La Nación)







RacsaContratosSector públicoAPM Terminals
Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

