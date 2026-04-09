Economía

Precio del petróleo modera su alza, y espera que continúe el cese el fuego

Los precios del crudo subieron luego de que Israel propusiera negociaciones con Líbano en medio del alto el fuego con Irán

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Por AFP
El WTI y el Brent suben tras días de alta volatilidad por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. (NYT)







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