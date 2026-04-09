Precio del petróleo modera su alza, y espera que continúe el cese el fuego

El WTI y el Brent suben tras días de alta volatilidad por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Washington. Los precios del petróleo cerraron con un alza moderada el jueves, ya que los operadores vieron con buenos ojos el llamado del primer ministro israelí a entablar “negociaciones directas” con Líbano, en el segundo día del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Tras haber superado durante la jornada el umbral simbólico de los $100, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, terminó finalmente a $97,87, un alza del 3,67%.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, avanzó un 1,24% hasta los $95,92.

El miércoles, los precios se habían desplomado tras el anuncio de una tregua entre Teherán y Washington.

La información de que dispone el mercado “sigue siendo algo vaga o presta a confusión”, señaló a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Según la comunidad internacional, los ataques israelíes en Líbano amenazan el alto el fuego. Pero Benjamin Netanyahu anunció el jueves que había ordenado a su gabinete emprender “negociaciones directas” con Beirut.

Esto provocó “un nuevo suspiro de alivio en los mercados por el momento, aunque sea moderado”, subrayó Kilduff.

Por otra parte, un petrolero no iraní, el primero desde la tregua, cruzó el jueves el estrecho de Ormuz, cuya reapertura era una condición para el fin de las hostilidades.

El miércoles, algunos buques habían utilizado este paso, por el que transita habitualmente el 20% del consumo mundial de hidrocarburos.

Pero esto sigue estando muy por debajo de los niveles habituales de navegación.