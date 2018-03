Aunque no me santiguo ante la ciencia y la tecnología, soy hombre de este siglo. Y del cirujano y el piloto de jet, que me atienden, exijo pericia técnica y científica y no indago sobre su posición religiosa. Me conmueve la historia de los reyes de Israel, pero creo que ni el Technion, ni los dinámicos procesos innovadores de ese país son calcos de esa historia. Tanto quienes creen en la creación como quienes creemos en el Big Bang, estaremos de acuerdo en que la racionalidad y la libertad humanas, ambas limitadas, ambas dones formidables, convocan la admiración y gratitud sobre esta realidad que nos rodea.