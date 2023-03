Róger Madrigal destaca dos lecciones de la turbulencia bancaria en los mercados internacionales

Las dificultades de liquidez en algunos bancos de Estados Unidos y Europa así como la subida de tasas de interés tiene a los mercados internacionales preocupados por la salud de los intermediarios y los riesgos de contagio hacia otros participantes de la industria y regiones.

Para Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la actual coyuntura permite tener aprendizajes para el país en el ámbito de la supervisión bancaria y de la política monetaria.

Tanto la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) como el Banco Central Europeo acordaron mantener el endurecimiento de sus tasas de interés. La primera de estas entidades elevó, el miércoles, sus intereses de referencia en 0,25 puntos porcentuales (p.p.), mientras que la segunda en 0,50 p. p.; es decir, acentuaron su política restrictiva para luchar contra la alta inflación.

LEA MÁS: Circunstancias de baja del dólar pueden variar, afirma el Banco Central

En el caso del sistema bancario, tanto los reguladores estadounidenses como los suizos tuvieron que intervenir en el mercado dado los problemas de solvencia de la banca. En Estados Unidos quebraron el Silicon Valley Bank, en California, el 10 de marzo, y dos días después el Signature Bank de Nueva York. En Europa, el Credit Suisse fue absorbido por el UBS.

Esta es la lectura del Banco Central a la incertidumbre externa

Sobre la subida de las tasas de la FED y el Banco Central Europeo, Madrigal consideró que, pese a la incertidumbre bancaria, hay un compromiso de los bancos centrales en su lucha contra la inflación que es aún más fuerte que la necesidad de mantener a salvo a algunas entidades financieras.

El presidente del BCCR recordó que el miércoles 15 de marzo Europa estaba “incendiada” con lo ocurrido en el Credit Suisse. Y esto coincidió con la reunión de política monetaria europea en una región donde también persisten los problemas de inflación.

“Entonces se decía que lo razonable era hacer una pausa y se pospusiera el ajuste de tasas. Pero (Christine) Lagarde dijo no, tenemos un problema de inflación, y el trabajo del Banco Central Europeo es la inflación y por lo tanto vamos a mantener la política anunciada”, recordó Madrigal.

LEA MÁS: Reserva Federal mantiene lucha contra la inflación: alza en tasas presionará a deudores en dólares en Costa Rica

El jerarca consideró que los bancos centrales deben conservar su objetivo principal de mantener su lucha contra la inflación y para ello usar las herramientas necesarias.

Si se da un problema en el sistema financiero, agregó, es posible usar medidas macroprudenciales como proveedor de liquidez, pero sin renunciar al combate inflacionario.

Sistema financiero Copiado!

En la lectura de lo ocurrido con bancos internacionales, Madrigal también consideró que una de las debilidades descubiertas, en la actual coyuntura de problemas de liquidez bancaria, fue el relajamiento de las pruebas de tensión en las entidades medianas, precisamente las que enfrentan problemas.

Las pruebas de estrés en las entidades financieras no debe limitarse solo a los bancos grandes considerados sistémicos, sino también a las instituciones medianas y pequeñas, añadió.

En el caso costarricenses, el presidente del Banco Central descartó, al igual que lo hizo la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), que la tensión financiera internacional implique un riesgo en las entidades costarricenses, pues el sistema bancario no es tan abierto con el mercado internacional, a diferencia del comercio exterior.

“Costa Rica tiene un sistema financiero distinto, eso no es razón para ser complaciente. Eso no quita que los fondos de pensiones que compran títulos valores en índices, se vean contaminados por la caída de un banco, porque esos índices pueden tener participaciones. Pero para nosotros no se ve como algo sistémico”, explicó el jerarca.