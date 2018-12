“La primera parte del año (2019), a mí me parece, que va a hacer una continuación de lo que estamos viendo ahora, la confianza no se recupera tan fácilmente (…) Las necesidades de financiamiento del Gobierno van a seguir siendo fuertes, habrá que ver, pasa el pago de las letras del tesoro y después en enero viene, salario escolar, y la economía todavía no está repuntando”, comentó Gutiérrez.