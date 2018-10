Esas capas no son inaccesibles ni inmutables. Van cambiando, no quizá de año en año pero sí, sin duda, en períodos de tiempo más largos. Hoy nos parece que experimentamos un cambio de paradigmas. En el ámbito internacional vemos unos acuerdos pro-clima, saboteados por Estados Unidos. El mismo país que estuvo dispuesto a pagar una alta factura para detener al fascismo. Hoy, la misma Inglaterra que sostuvo encendida la llama anti-Hitler mientras llegaba la ayuda que salvaría a Europa, aprueba popularmente su salida de la Unión y luego no encuentra el camino para ejecutarla. Después de decenios de fortalecimiento del comercio mundial, después de que éste se manifestó en la ubicua globalización, Estados Unidos vuelve al mercantilismo y se pone a jugar de guerra comercial con China y aparentemente de guerra de la otra con Rusia.