Países Bajos elimina cuarentena obligatoria a los costarricenses

KLM retomó los vuelos en la ruta Ámsterdam-San José-Liberia-Ámsterdam desde el 29 de junio pasado, lo cual facilita la conexión entre Costa Rica y Países Bajos. Foto: Cortesía ICT.

Países Bajos informó de que eliminó la cuarentena obligatoria para el ingreso de los costarricenses a su territorio, a partir de este 30 de julio, en vista de que pasó a Costa Rica de la lista de muy alto riesgo por la covid-19 a la de menor riesgo.

De esa manera, para el ingreso a esa nación se solicita el esquema completo de vacunación o una prueba negativa, según informó el Instituto Costarricense de Tuismo (ICT), en un comunicado, este viernes 30 de julio.

Este país europeo (en el cual Holanda es su región más grande) se suma a Francia que también abrió la frontera a los costarricenses con el requisito de presentar el cuadro completo de vacunación contra la covid-19, según se conoció el 22 de julio pasado.

[ ¡Francia abre fronteras a costarricenses! Estos son los requisitos ]

De acuerdo con el informe del ICT, la prueba negativa permitida en Países Bajos puede ser tipo PCR, realizada 48 horas antes de la salida, o una prueba de antígeno, en este caso hecha 24 horas antes de la salida.

El ICT advirtió también que en Países Bajos sólo se admitirán certificados de recuperación de la covid-19 si la prueba PCR positiva se realizó en la Unión Europea.

Los detalles acerca de la nueva medida y los requisitos se pueden consultar en Checklist for entering or returning to the Netherlands from outside the EU/Schengen area | Coronavirus COVID-19 | Government.nl .

El ministro de Turismo, Gustavo Segura, consideró que esta medida de Países Bajos es resultado de los esfuerzos del Gobierno para acelerar la vacunación y el compromiso del sector privado y de la ciudadanía con los protocolos sanitarios

Destacó también las medidas implementadas por el Ministerio de Salud en acuerdo con distintos sectores económicos y el trabajo conjunto entre el ICT y la Cancillería para informar a los principales mercados sobre el manejo de la pandemia en Costa Rica.

Costa Rica tiene un servicio directo con Países Bajos, por medio de la aerolínea KLM, compañía que retomó, el pasado 29 de junio, tres vuelos semanales al país (martes, jueves y sábados) con los trayectos Ámsterdam-San José-Liberia-Ámsterdam.

La empresa adelantó la reapertura del servicio, pues tenía previsto su regreso a Costa Rica hasta octubre de 2021.