Mitad de familias afirma que su ingreso mensual es insuficiente para vivir, según encuesta de UCR

Al 49,5% de las familias de Costa Rica no les alcanza el ingreso que reciben mensualmente o tienen dificultades para llegar a fin de mes, revela una encuesta del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica, sobre la percepción ciudadana de la gestión del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la labor de la Asamblea Legislativa, publicada este miércoles.

De un total de 672 personas encuestadas, ante la pregunta, ¿usted diría que el ingreso total que su familia recibe mensualmente les alcanza o no les alcanza para vivir?, el 36,3% respondió que no les alcanza y enfrentan dificultades, mientras que el 13,2% afirmó que no les alcanza y enfrentan grandes dificultades. El 14,1% dijo que les alcanza bien y pueden ahorrar.

Por otro lado, la mayoría de los encuestados, el 69,6%, percibe que en los dos últimos meses el costo de vida no ha disminuido. Además, los resultados indican que el 41,8% de los encuestados se identifica como el principal sostén económico del hogar, mientras que 21% tienen la responsabilidad compartida.

Los datos oficiales señalan que la inflación en Costa Rica, estimada por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC), registró una caída de 1,28% en octubre, respecto al mismo mes del año pasado, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Con este resultado, el indicador acumula seis meses consecutivos por debajo del rango meta establecido por ente rector de la política monetaria, de entre el 2% y el 4%.

Carlos Murillo Zamora, director del CIOdD, indicó que los datos que arrrojó la encuesta no se distancian de los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), presentada en octubre pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

‌Dijo que aunque la inflación es negativa, las familias perciben que el costo de la vida no mejora, sobretodo en los quintiles uno y dos, además de una parte del quintil tres. En tanto en los quintiles cuatro y cinco sí se ven reflejados cambios en el costo de algunos bienes de la canasta básica.

Los quintiles son la referencia estadística de los cinco niveles de ingresos en los hogares, de menor a mayor.

Respecto a la condición laboral, el estudio del (CIOdD), el cuarto que realizan sobre la administración Chaves Robles, indica que el 53,5% de los entrevistados respondieron que trabajan; el 16,7% se dedica a las labores del hogar; 11,4% se identificó como pensionado o rentista; 7,1% desempleado y 6,5% estudia y trabaja.

La encuesta se llevó a cabo del 27 de setiembre al 13 de octubre de 2023, con un margen de error del 3,8% con un nivel de confianza del 95%. El CIOdD realizó la encuesta en conjunto con la Escuela de Estadística y la Unidad de Servicios Estadísticos de la UCR.

Sobre la política económica

En cuanto a la percepción de la política económica de la administración del Presidente Chaves, el 39,6% consideró que está haciendo un trabajo pobre; el 37,6% señaló que hace lo necesario y el 18,7% que realiza un trabajo bueno.

Para Murillo, este resultado revela que la percepción de los encuestados es que el gobierno no está haciendo una buena gestión en la parte económica porque no se ven los resultados, por lo que lo calificó de un hallazgo relevante.

La mitad de los encuestados consultados respondió acerca de su nivel de endeudamiento. Los resultados indican que el 35% no utiliza su ingreso mensual para el pago de deudas, mientras que el 10,8% destina entre el 30% de sus ingresos y el 10,4% utiliza la mitad de sus ingresos.

Entre las deudas incluyen el pago de tarjetas de crédito y préstamos para compras de viviendas o vehículos.

Murillo, indicó que el objetivo del estudio es generar datos para la toma de decisiones pero no tiene como función generar recomendaciones de políticas públicas.