“A mí me preocupa que los diputados usen la discusión del presupuesto para frenar la agenda (del FMI) y que no están avanzando con otras cosas. Otras cosas tienen que avanzar. Recientemente no hubo quórum. La invitación es que avancemos con esto. Igual esto no es por el Gobierno, es por Costa Rica y es también por la próxima administración”, afirmó.