Eran los tiempos del monopolio de la banca nacionalizada. Y había poco consenso en lo que un sistema financiero moderno y emprendedor podía hacer por el país. El Banco Central creía ejercer esa función cuando se autodenominaba nervio y motor de la economía nacional. El país cifraba sus esperanzas en el modelo agroexportador. Considerábamos que sustituir importaciones era una gran estrategia. Y las exportaciones no tradicionales aun no estaban en nuestro radar. Le corrían buenos vientos al capitalismo de estado y a su buque insignia CODESA. Todavía Claudio González Vega no había concluido su catequesis de que había otros caminos, ni Eduardo Lizano y otros nos habían ayudado a recorrerlos. La Bolsa Nacional de Valores no iba a arrancar sino en el año 1976. No había entonces ninguna otra carrera universitaria de negocios. El INCAE existía, pero su cuartel general era Managua. Y los masters en business se podían contar con los dedos de la mano. El clima competitivo era de baja intensidad y la gestión en las empresas era muy poco sofisticada y todavía podía ser el show de un solo hombre, literalmente, porque había pocas mujeres en los equipos de dirección.