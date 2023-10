Laura López, gerente de Procomer: Cinde sigue siendo parte del ecosistema de atracción de inversión

La economista Laura López Salazar, nueva gerente general de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), asegura que en la actualidad no existe comunicación con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), y la calificó como una organización que forma parte del ‘ecosistema’ de entidades que se dedican a la atracción de inversiones en Costa Rica.

La jerarca, de 38 años, llega al puesto después de que la entidad asumiera la promoción internacional de inversiones del país, una tarea que Cinde lideró por 40 años y que sufrió un cambio a raíz de la ruptura unilateral del Gobierno con dicha agencia. López conoce de cerca esta historia, ella ocupó por dos años la subgerencia de Procomer, entidad en la que lleva ocho años de laborar.

En una entrevista a inicios de octubre, con cuatro días de estar en el cargo, ella indicó a La Nación que bajo su dirección, buscará cómo enfocar a la Promotora hacia la regionalización de la promoción de las inversiones y las exportaciones, y explica sobre su decisión de participar en el concurso para el puesto que asumió el 2 de octubre.

— El tema de inversión extranjera es la función que es novedad para Procomer. ¿Cómo se preparan para su atracción y seguimiento? Copiado!

— Iniciamos nuestro proceso desde que la Junta Directiva nos dio la instrucción, es decir, desde mayo se empezó con la preparación, haciendo la estrategia; primero hicimos un análisis muy profundo de la situación de Costa Rica a nivel de atracción de inversión extranjera directa (IED) y las oportunidades que veíamos, de ahí que la nueva estrategia de inversión se enfoca muchísimo en la diversificación, y posteriormente, iniciamos la contratación del equipo y la dotación de las diferentes herramientas para atraer inversión.

”Tenemos un equipo que ya estamos en 95% de completar, son alrededor de 30 personas que están destinadas a la parte de IED, es una organización robusta para atraer IED, entiendo que otras cosas que son complementarias que ya venía haciendo Procomer se hacen desde otros departamentos, por ejemplo, el desarrollo de proveedores y la facilitación de trámites, entre otros, todo esto se complementa con este nuevo equipo destinado exclusivamente a ir a cazar, a traer inversionistas”.

—En junio, cuando fue oficializada la estrategia de atracción de IED, se anunciaron 27 plazas, ¿aumentaron a 30 ahora? Copiado!

—Sí subimos a 30, tenemos dos plazas destinadas al turismo que no lo teníamos en la visión original y ahora acompañados por el ICT (Instituto Costarricense de Turismo), y una plaza de semiconductores que acabamos de agregar después del anuncio de Chips Act (Ley de Chips, alianza anunciada por Estados Unidos con Costa Rica para explorar inversiones en este campo), Estados Unidos nos dijo: ‘ustedes son el primer socio’, entonces nos preparamos.

— Cinde tiene 40 años en el tema de atracción de inversiones, ellos tienen los contactos y siguen dando el seguimiento a las inversiones y reinversiones. ¿Cómo hará Procomer con esta experiencia de tantos años porque apenas se está formando el equipo? Copiado!

—La atracción de inversión sucede por muchas cosas, no solo por una entidad. Una entidad se suma a una propuesta de valor que tiene el país. La inversión llega al país por muchas razones, porque tenemos el talento adecuado, porque estamos geográficamente en el lugar adecuado, porque tenemos muchos vuelos de conexión interesantes para la inversión, una plataforma de tratados de libre comercio robusta, estabilidad política, régimen de zona franca. La agencia que atrae inversión es una más de esa propuesta. La IED viene por una suma de factores no por la agencia que la trae. Tan es así que la IED ha seguido viniendo sin ningún problema, sigue llegando a Costa Rica...

—¿Procomer la está .....? Copiado!

—(López asalta la palabra) Por supuesto que nosotros la estamos fomentando. Lo que digo es que no depende enteramente de una agencia, eso es algo importante decirlo, porque si bien Procomer no tiene 40 años de experiencia, la propuesta valor del país no ha cambiado...

—¿Pero tiene un plan de trabajo? Copiado!

— Hay un plan de trabajo por supuesto...

— ¿Ustedes ya se están dando a la tarea de buscar contactos, de ir a tocar puertas? Copiado!

—Así es. Eso me lleva a la siguiente fortaleza que Procomer tiene desde su fundación hace 25 años, que es el conocimiento del mercado internacional. Tenemos una penetración internacional robusta, tenemos 27 oficinas nuestras, más penetración a través de outsources (contratos mediante otras empresas) en otros mercados y a través de diplomacia económica con Cancillería.

— ¿Ese plan cómo lo están desarrollando? Copiado!

—Tenemos las giras y la participación en ferias a nivel internacional, en donde a través de nuestras oficinas comerciales buscamos los espacios con los inversionistas y se hace la venta país y eso se hace a todos los niveles, en algunos casos con la propia presencia del Presidente de la República, porque algunas inversiones suceden y entran por Casa Presidencial, así ha sido históricamente, lo fue cuando Intel vino la primera vez y lo es con la reinversión de Intel.

—¿Usted participó en el equipo que elaboró la estrategia? Copiado!

— Así es

—Cuando se lanzó la estrategia se hablaba de una meta de $12.950 millones de inversión y reinversión en los próximos cuatro años y 100.000 empleos ¿Considera realistas estas proyecciones y cómo piensan cumplirlo? Copiado!

—Son metas ambiciosas sin lugar a dudas, la meta de atracción de inversión no es una meta nueva, ya estaba en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, los casi $13.000 millones ya estaban proyectados. La gran apuesta con esta nueva estrategia no es solo la cantidad de inversión, sino el tipo de inversión, el tema no solo eran los dólares, sino hacia dónde se dirigen, siempre en esta visión de diversificación que es el corazón de la estrategia.

—Generalmente los sectores han señalado falta de infraestructura: Internet, electricidad, vías de acceso. ¿A qué zonas estaría apostando usted para la ampliación de IED fuera de GAM? Copiado!

—Hay mucho movimiento, por supuesto, en Guanacaste, es una zona que se viene dinamizando, ahí hay mucho que hacer; Limón es una zona muy rica a nivel productivo donde ya tenemos IED, ahí hay mucho que explorar, por supuesto que la costa del Pacífico. No pondría 1, 2, 3, porque no puedo decir que una es más relevante que la otra, pero sin lugar a dudas las costas son nuestra prioridad, por supuesto que Occidente, que lo vemos moverse ya, acabamos de hacer dos anuncios y vamos a hacer uno pronto de cosas que ya están sucediendo en Occidente y van a seguir sucediendo...

— ¿Cuántas nuevas empresas contabiliza Procomer desde su gestión en 2023? Copiado!

—Bueno, es una pregunta interesante, ponerle un número a cuatro días de haber asumido el reto. No podría poner un número pero si vemos un movimiento relevante, hemos tenido 13, si no estoy equivocada, 13 anuncios desde que Procomer entró en esto hace unos cuantos meses, desde junio, me parece un número bueno.

—¿Son nuevas o son reinversiones? Copiado!

—Algunas son reinversiones, no todas son fuera de GAM, si no me equivoco cuatro son fuera de GAM. Pero por ejemplo, a nivel de nuevos proyectos de inversión que han entrado a nuestro régimen de zona franca, que no es el único régimen que queremos cubrir con la nueva estrategia, pero es importante, llevamos 65 nuevos proyectos y 35 reinversiones en lo que va de este año.

”Tenemos un ecosistema que hace que las cosas operen, las empresas que ayudan al llamado soft landing (aterrizaje suave), los bufetes, las empresas que conectan con talento humano, hay un sinnúmero de organizaciones que alimentan el ecosistema, no podría, sería mezquino de mi parte achacarle todos los premios a la labor de Procomer, es que somos un ecosistema importante y partimos de una propuesta de valor país robusta.

Laura López, recién nombrada gerente general de Procomer

—Comunicación con Cinde. Hablamos de la entidad que lleva décadas en la atracción de inversiones y la entidad que ahora está asumiéndola. ¿Existió, existe, existirá comunicación para esa transición? Porque Cinde continúa acompañando y promoviendo la inversión.... Copiado!

—El Cinde sigue siendo parte del ecosistema, como todas estas otras que le comento, y nosotros seguimos interactuando con todo el ecosistema, eso es así y siempre decimos ‘entre más seamos mejor’.

—¿Pero una comunicación oficial? Copiado!

—No. Nosotros en igualdad de condiciones con todos los jugadores, nosotros tenemos un catálogo de proveedores para IED donde tenemos muchísimos jugadores, bufetes de abogados, agencias, e interactuamos con todos ellos en igualdad de condiciones y así lo haremos con todas las organizaciones que están con el tema de inversiones.

—¿Cuando el Ejecutivo decidió rescindir del convenio de colaboración con Cinde, fue una decisión colegiada o les tomó por sorpresa? ¿Cómo sucedió? Copiado!

—Esa fue una decisión de nuestra junta directiva y ya más detalles sobre eso tendría que ser con nuestra junta directiva, es decisión que tomaron nuestros jerarcas máximos.

—¿Usted participó? Copiado!

—Yo no. La administración por supuesto que trabaja lo que la junta directiva nos indique pero es una decisión tomada desde nuestros jerarcas.

—El ministro del Comex, Manuel Tovar, que preside la junta directiva de Procomer, indicó que durante el proceso de selección al cargo que usted asumió llegaron cientos de solicitudes y habían quedado cuatro finalistas. ¿Cómo participó usted en el proceso? Copiado!

— Ya tenía mucho tiempo de estar en la subgerencia, y antes al ser la directora de Estrategias, las dos últimas estrategias de exportaciones las lideré y acompañé ahora la estrategia de inversión entonces cuando don Pedro (Beirute) decidió salir, me interesaba continuar consolidando la visión que de alguna manera ya era parte de mi visión que se venía gestando Procomer y por eso decidí participar. Fue un proceso muy riguroso, yo puedo dar fe de eso, de varias pruebas, varias entrevistas y al final tuve la suerte de quedar.