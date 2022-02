Gobierno atado de manos para girar a la Caja el 10% de nuevos créditos externos

El Gobierno está atado de manos para entregar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el 10% de los préstamos externos de apoyo presupuestario aprobados este año, tal y como se comprometió en un acuerdo con la entidad, firmado en julio del 2020.

Esto sucede porque el presupuesto ordinario del Gobierno Central aprobado por la Asamblea Legislativa para el 2022 contiene un crecimiento en el gasto de 1,95% y el máximo que puede aumentar con la regla fiscal es 1,96%, por lo tanto no queda espacio para nuevos desembolsos.

El acuerdo de julio del 2020 se firmó en el contexto del incremento de gastos que tuvo la CCSS con la pandemia y de las medidas transitorias para patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios que aplicó para contener la morosidad.

Según una revisión conjunta del Ministerio de Hacienda y la gerencia financiera de la CCSS el impacto de la covid-19 en las finanzas de la Caja ascendería a unos ¢598.365 millones debido la disminución de los ingresos y los gastos adicionales para la atención de la covid-19. Además, existe una deuda histórica del Estado con la CCSS que el Gobierno y la institución no han logrado conciliar.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicó que el presupuesto ordinario aprobado para el 2022 para el Gobierno Central está prácticamente topado, por eso los movimientos que se vayan a realizar mediante presupuestos extraordinarios son para sustituir fuente de financiamiento, pero no pueden incrementar el gasto, ni el endeudamiento.

“Cualquier incremento adicional que se realice del gasto, es decir si tenemos que buscar alguna partida que no está contemplada en ese presupuesto, o constituya un gasto nuevo, sería un gasto que ya estaría generando un problema en cuanto a la regla fiscal”, manifestó Villegas.

El Ministro añadió que los créditos que fueron aprobados el año pasado y que están incluidos en el presupuesto del 2022 con el componente de pago a la CCSS no tienen problema, sino que se utilizarían para el objetivo que fue señalado por los diputados a la hora de aprobar el empréstito; sin embargo, en aquellos que se aprueben este año no se puede presupuestar la parte de la CCSS.

“El tema es que no se podrían presupuestar porque no hay espacio fiscal para eso, en ese caso solo si se diera alguna eliminación de algún otro gasto se podría incorporar este gasto y, a partir de ahí se podría hacer el pago”, indicó Villegas.

El resto del crédito (el 90%) sí se puede incorporar a un presupuesto extraordinario porque lo que hace es sustituir fuentes de financiamiento, no es gasto nuevo, aclaró el jerarca.

La contralora general, Marta Acosta, explicó el 15 de febrero en la Comisión de Asuntos Hacendarios, al exponer su criterio sobre los préstamos con la Agencia Francesa del Desarrollo (expediente 22.831) y con el Banco Mundial (22.830), que si los diputados aprueban este año el de la Agencia Francesa por $172 millones, el Gobierno tendría que entregar ¢11.000 millones a la CCSS y este nuevo gasto llevaría el crecimiento de las erogaciones totales hasta de 2,08%, lo cual rebasaría la regla fiscal.

Del préstamo del Banco Mundial en discusión, la totalidad de los recursos se asignan como apoyo al financiamiento de los rubros del servicio de la deuda, detalló el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República.

¿De cuáles créditos externos se debe otorgar el 10% a la CCSS?

En el Acuerdo Marco entre Poder Ejecutivo y la Caja Costarricense de Seguro Social, firmado en julio del 2020, se establece que como parte del pago de la deuda total del Estado con la Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda transferirá a la CCSS el 10% de los créditos de apoyo presupuestario que se tramiten en adelante y durante el 2020.

Hasta ahora, según una lista suministrada por el Ministerio de Hacienda, hay cinco créditos aprobados de los cuales una parte se debe trasladar a la CCSS: la Ley 9.988, que son dos créditos, uno con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y otro con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); la Ley 9.895 que es el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Ley 10.002, que es el préstamo de la Facilidad de Servicio Ampliado con el FMI y la Ley 9.846, que es un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo. De este último financiamiento, la Ley dispuso trasladar al menos $60 millones a la institución.

Actualmente está en trámite el proyecto de ley 22.831, que es al que se refirió Acosta y que también tiene esta condición.

El acuerdo de trasladar el 10% a la CCSS no está en los contratos de préstamo que ha negociado el Gobierno. El Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría explicó que según la Constitución Política todo crédito externo debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda es quien está facultado para negociar las cláusulas de los contratos con los organismos internacionales, previo a la presentación del proyecto de ley ante la Asamblea.

“Por lo tanto, los contratos de crédito en sí, una vez negociados por el Gobierno, no pueden ser modificados por la Asamblea Legislativa; simplemente ésta los aprueba o no los aprueba. Estos contratos no incluyen, en sí mismos, disposiciones relativas a destinos a favor de la CCSS. Estos destinos son propuestos por el Poder Ejecutivo en un artículo aparte dentro del mismo proyecto de ley en el que se propone la aprobación del contrato de préstamo, y la Asamblea Legislativa conserva su facultad de aprobar o no el proyecto”, explicó la Contraloría.

En la Comisión de Asuntos Hacendarios la Contralora reiteró la importancia de conciliar la deuda del Estado con la CCSS. Al 31 de octubre la Contabilidad Nacional registraba un pasivo por ¢346.840 millones mientras que la CCSS contabilizaba una deuda por ¢2,4 billones.

El ministro de Hacienda había llamado la atención, en una información publicada el 9 de diciembre pasado, sobre el impacto que pueden llegar a tener las finanzas de la CCSS en el desequilibrio fiscal.