FMI estima recaudación de 0,17% del PIB con plan tributario del Gobierno; Hacienda refuta cálculo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el plan tributario presentado por el Gobierno, el 18 de mayo, recaudaría 0,17% del producto interno bruto (PIB) de Costa Rica al 2025, un cálculo que en el Ministerio de Hacienda refutan, pues la proyección de la cartera es que las cinco reformas propuestas generen ingresos menores.

La estimación del organismo multilateral se realizó en el marco de la cuarta revisión del acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF), en la que se aprobó un cuarto giro por alrededor de $274 millones a Costa Rica, y donde también se hizo la primera fiscalización del Programa de Resiliencia y Sostenibilidad, que da acceso a un desembolso por $245 millones.

La proyección del FMI hace referencia a los cinco proyectos fiscales que fueron presentados por el Gobierno a la Asamblea Legislativa, el 18 de mayo anterior, aunque no todas los compornentes fueron incluidas por falta de datos. Las propuestas plantean reformas a la ley de impuesto sobre la renta, eliminación de exoneraciones, cambios a la ley de impuesto a la propiedad de vehículos y el fortalecimiento del control tributario y la gestión de la deuda.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, refutó el análisis realizado por el FMI y aseguró que el cálculo del organismo difiere del realizado por su cartera. Según el ministro, se estima una recaudación máxima aproximada de ¢3.000 millones (equivalente al 0,01% del PIB proyectado para 2023, a precios del año anterior encadenado).

Acosta explicó que el cálculo del FMI se basa en las estadísticas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mientras que el Gobierno utiliza los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), razón por la cual los cálculos serían distintos.

Rudolf Lücke, director general de Hacienda, explicó que utilizaron la Enigh debido a que proporciona una visión integral de la economía en términos de ingresos y gastos. Además, aseguró que instituciones de Gobierno y académicas han utilizado esta metodología en años anteriores para simular el efecto de las políticas fiscales, pues es un modelo completo, pero que requiere tiempo para su elaboración.

Por otro lado, el director general de Hacienda señaló que el FMI optó por una metodología “más sencilla y rápida de elaborar”, pero que se basa en supuestos aún más fuertes que los requeridos por el uso de la Enigh. Sin embargo, Lücke aseguró que, desde el punto de vista de la investigación, la diferencia metodológica es favorable, ya que permite contrastar diferentes enfoques y resultados, lo que agrega robustez al debate.

El ministro de Hacienda también manifestó que el FMI “está asumiendo” que la recaudación del impuesto sobre la renta va a mejorar respecto a lo que tienen actualmente, pero que la cartera calculó un menor ingreso porque consideran que las empresas migrarían del sistema de renta tradicional al régimen simplificado.

“Estamos calculando menor recaudación precisamente porque consideramos que muchas de las empresas que hoy pagan renta migrarían al sistema de régimen simplificado, por lo que no tendríamos un impacto como lo está calculando el FMI”, manifestó el jerarca.

El 28 de abril del 2023 una misión del FMI visitó Costa Rica como parte de la cuarta revisión del cumplimiento de metas del país, en el marco del Servicio Ampliado (SAF). En la imagen, al centro, Ding Ding, jefe de la misión del Fondo, junto al presidente del BCCR, Róger Madrigal. (JOHN DURAN)

Según las previsiones del FMI, la eliminación del régimen progresivo del impuesto sobre la renta para empresas, que actualmente se grava de forma escalonada según las utilidades, sería el cambio de la reforma que generaría mayores ingresos para el Gobierno, representando 0,14% del PIB en el 2025.

La propuesta del Ministerio de Hacienda es migrar hacia un modelo que establezca el pago general del 30% en concepto de renta para todas las empresas. Actualmente, los rangos de este tributo oscilan entre el 5% y el 20%, aumentando el porcentaje a medida que los ingresos son más altos.

Por otro lado, la eliminación de exoneraciones en los tiquetes aéreos y los implementos médicos se estima que recaudaría aproximadamente un 0,08% del PIB. Otros cambios, como gravar las rentas pasivas obtenidas en el extranjero por residentes, no se tuvieron en cuenta debido a la falta de datos para realizar la estimación, según el informe del FMI.

En cuanto a reformas como el impuesto a la propiedad de vehículos o las modificaciones en el sistema de recaudación del impuesto sobre la renta para trabajadores independientes, generarían menos ingresos o no provocarían cambios. El Banco Central estima que el 0,17% del PIB en 2023 equivale, aproximadamente, a ¢68.226 millones, aunque aún no hay datos para el año 2025.

Hacienda asume migración a régimen simplificado

Uno de los argumentos utilizados por Acosta para refutar el cálculo del organismo multilateral fue el hecho de que prevén que las empresas migren hacia el régimen de tributación simplificada. Este sistema permite a los contribuyentes pagar una tasa menor de impuesto sobre la renta y de impuesto sobre el valor agregado (IVA).

Para respaldar este argumento, el director de Hacienda mencionó que actualmente alrededor del 99% de las empresas son pequeñas, por lo que muchas tienen la opción de ingresar al sistema simplificado, donde no estarían sujetas al pago del 30% sobre la renta neta propuesto para las personas jurídicas.

Lücke agregó que las medidas propuestas, como la implementación de un impuesto único del 30% para las personas jurídicas, así como la preservación de los regímenes simplificado y especial agropecuario, buscan generar los incentivos adecuados para que el sector productivo se ubique en el régimen tributario que le corresponda realmente.

Bajo este régimen, el contribuyente debe presentar declaraciones tributarias y realizar los pagos correspondientes cada tres meses. El requisito principal es que el monto anual de las compras no supere los 186 salarios base, es decir, unos ¢86 millones.

Además, deben pertenecer a alguna de las actividades específicas que se incluyen dentro del reglamento, como bares, cantinas, comerciantes minoristas; estudios fotográficos; fabricación artesanal de calzado; fabricación de muebles y sus accesorios; fabricación de objetos de barro, loza, cerámica y porcelana; fabricación de productos metálicos estructurales; floristerías; panaderías; restaurantes, cafés, sodas, bisuterías, confección de prendas de vestir, viveros, entre otros.

Asimismo, el contribuyente no puede tener más de un establecimiento abierto al público, incluso en aquellos casos en los que combine distintas actividades cubiertas por el régimen. El personal no debe superar las cinco personas y el valor de los activos no puede superar los 350 salarios base (¢161.770.000).