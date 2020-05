Flores explicó que cuando se sustituye una serie de requisitos con una declaración jurada lo que se hace es una revisión ex post (después del hecho) y si la persona mintió en la declaración se le sanciona. Esto es un cambio respecto a lo que se hace actualmente que es una revisión ex ante (antes del hecho) en la cual hasta que no cumpla con los requisitos no se le otorga lo que solicita.