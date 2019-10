No hay salidas mágicas como los tentadores controles sobre los tipos de interés o los subsidios crediticios. Debe avanzarse con rapidez en acciones que faciliten la reducción de los niveles de endeudamiento sin debilitar la solvencia de la banca, generar incentivos inapropiados como el riesgo moral o favorecer a quienes no lo necesitan. Entre tanto, la paciencia será una virtud, porque no es un proceso rápido y requerirá tiempo para mejore la hoja de balance de empresas y familias.