"Partimos primero de eso. Para prestarle a alguien tiene que haber capacidad de pago, si no, no los vamos a hacer, y como lo que nos interesa es gente que va a salir de la pobreza por sus propios medios, entonces esa capacidad de pago tiene que salir de tener una oportunidad productiva interesante, que no ha podido aprovechar porque no tenía fondos para aprovecharla.