Disolución y liquidación constituyen dos fases diferentes en la dinámica de una sociedad comercial y ambas deben darse mientras la sociedad aún está inscrita y mantiene su personalidad jurídica. Precisamente el gran error de la sanción que se está imponiendo por la falta de pago del impuesto en referencia es desinscribir la sociedad antes de que pueda ser liquidada, eliminándose con ello su personalidad jurídica, su representación legal, su capacidad para operar en el entorno comercial y generando serios problemas para recuperar sus bienes muebles, inmuebles e incluso dineros en cuentas bancarias. El problema no es solamente para la sociedad, pues los acreedores de esas sociedades no pueden demandarlas en vía judicial, pues registralmente ya no van a existir, ni tendrán apoderados ni representantes. Los bienes que pudieron haber sido objeto de embargo para cobrar sus deudas, quedan en una especie de limbo jurídico, pues la sociedad que era dueña de esos bienes no existe registralmente.