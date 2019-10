No hacer esto conducirá inexorablemente al fracaso de la estrategia de ajuste y con él al deterioro de las condiciones de vida de la población. ¿Por qué? Primero porque un halcón fiscal en Hacienda no puede hacer el ajuste solo y, segundo, porque si no se separa la paja del trigo en esta materia, la política pública continuará capturada por intereses que alimentan esa falsa dicotomía con el fin de seguir beneficiándose privadamente de nuestra ingenuidad colectiva.