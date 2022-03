Competencia perfecta: Empleo público, en el momento de la verdad

Luego de un largo peregrinar lleno de tribulaciones y obstáculos políticos – marcados por el oportunismo electoral y la forma en cómo se manifiestan los intereses, las presiones y hasta las amenazas de grupos que capturan los presupuestos gubernamentales y que se oponen a la reforma – el proyecto de Ley Marco de Empleo Público regresa, por fin, al Legislativo para ser votado en segundo debate.

El llegar a este punto es un logro de la confluencia, desgraciadamente poco común hoy, de los esfuerzos del equipo económico del Ejecutivo por concretar una reforma estructural crucial para el funcionamiento del sector público y, además, coyunturalmente clave para mantener a flote el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un bloque de legisladores que, desde 2018 y con ciertas oscilaciones producto de las mareas electorales, ha actuado con responsabilidad, lejos del calculo electorero e interesado y han comprendido la relevancia de esta reforma.

La Ley Marco de Empleo Público, como se ha dicho incesantemente, es fundamental para el abordaje moderno y realista de un asunto trascendental para el funcionamiento de las administraciones públicas: la forma en cómo se gestiona su recurso más importante, que está constituido por las personas que, con su trabajo, esfuerzo y conocimientos, se encargan de prestar los servicios que las instituciones entregan a la ciudadanía.

Por lo anterior, aún más que por lo que significa en lo pactado con el Fondo – una llave para el desembolso de importantes recursos externos para la financiación de los presupuestos gubernamentales de los próximos meses y, particularmente en la coyuntura electoral actual, quizás el ancla que permita mantener la expectativa de supervivencia, posterior al cambio en el Ejecutivo en mayo próximo, del programa negociado con el organismos financiero internacional – es que su aprobación es trascendental y no debería esperar más.

Llegados de nuevo a este punto y a la espera de la última votación legislativa para que esta iniciativa sea finalmente ley de la República conviene preguntarse, otra vez, ¿por qué es necesaria una reforma al empleo público? ¿Por qué el proyecto de ley en discusión en la Asamblea Legislativa va, sin duda, en la dirección correcta?

Primero, esta reforma es clave para el mejoramiento de la acción gubernamental; dentro de lo cual, el asegurarse la atracción de talento humano y profesional a las administraciones públicas es fundamental y pasa, necesariamente, por garantizar remuneraciones competitivas, medición de desempeño objetiva y apropiados incentivos en función de los resultados que entreguen los funcionarios fiscales.

En dicha dirección, el moverse hacia un esquema de salario global y un mecanismo de medición de desempeño moderno y efectivo serán cambios significativos frente al escenario

actual, en donde remuneraciones basadas en antigüedad impiden que, especialmente en el Gobierno Central, se atraiga talento joven y, que sin apropiados incentivos se dependa de la ética de trabajo y de la responsabilidad individuales – que ciertamente hay mucha en el sector público – para que los habitantes disfruten de una acción pública efectiva y de calidad.

La segunda razón para aplaudir esta ambiciosa reforma tiene que ver con la equidad y el fortalecimiento de la gobernabilidad. A lo largo del tiempo, principios de independencia y autonomía, incluso de rango constitucional, han conducido a que, en una interpretación que deriva en abusos, las políticas de remuneración en muchas instituciones públicas terminaran siendo capturadas por grupos de interés, conduciendo a excesos y disparidades injustificables en los niveles salariales, al punto que en un reflejo extremo de irresponsabilidad de los administradores de turno, han llevado a algunas de ellas a problemas de sostenibilidad económica y financiera.

Superada, afortunadamente, la discusión abstracta de la forma en que el proyecto de ley alcanza o no a los principios de autonomía e independencia de ciertas instituciones, llega el momento de valorar y ponderar en su verdadera dimensión el valor de la reforma que se propone: el garantizar mecanismos de gobernanza y de rendición de cuentas que impidan que, a través de los presupuestos de remuneraciones, rentas ilegítimas terminen siendo distribuidas a vista y paciencia de las autoridades – y en ocasiones con su complicidad – en detrimento de la confianza de los habitantes en lo gubernamental y en el sistema político.

Estas eran, sin duda, dos discusiones diferentes. Una de las enseñanzas que deja el andar de esta ley es el doloroso espectáculo que algunos grupos de interés opuestos al cambio han propiciado, al querer asimilarlas como una estrategia para polarizar e interrumpir de facto el proceso democrático de toma de decisiones (por ejemplo, la demora – por el retraso en la redacción y firma de un voto salvado – de la divulgación del segundo voto completo de la Sala Constitucional sobre este proyecto y una consulta constitucional llena de redundancias por parte de la Corte Plena son dos tristes recordatorios de lo señalado).

Por otro lado, conviene enfatizar que, contrario a lo que argumentan algunos, esta reforma no es de naturaleza fiscalista, su objetivo no es reducir el gasto gubernamental. Aunque sin duda, las remuneraciones han sido un disparador clave de los presupuestos y del déficit gubernamentales en los últimos años, la reforma al empleo público atiende primero el objetivo de mejorar el funcionamiento gubernamental, insuflar transparencia, equidad y sostenibilidad a la política de empleo y salarios y, no se ha pensado, en clave de una forma de recortar gastos.

La discusión legislativa y política, en general, no ha sido sencilla y muchos grupos de interés continuarán, hasta el último minuto, procurando obstruir la reforma, no siempre con argumentos o instrumentos éticamente válidos y, encontrarán, desgraciadamente oídos ansiosos de parte de políticos irresponsables. Ojalá, al final del día, se imponga un clima de discusión reposado, basado en evidencia y, sobre todo, profundamente democrático que impida que dichos grupos terminen secuestrando el proceso legislativo y descarrilando una reforma fundamental en lo estructural y en lo contingente, en especial en relación con la supervivencia del acuerdo con el FMI.