Competencia perfecta: Descorazonadora decisión

Los mensajes que difunden al electorado las agrupaciones políticas que se disputan el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa el próximo domingo 6 de febrero ponen a la ciudadanía ante una descorazonadora y desesperanzadora decisión. Las propuestas son, en desgraciadamente no pocos casos, manifestaciones de oportunismo y ocurrencias alejadas de la realidad, dirigidas a satisfacer prejuicios y creencias arraigadas en segmentos del electorado, con el fin de atraer su atención y conquistar su apoyo; en lugar de acciones concretas, basadas en el conocimiento no solo de los campos específicos que tocan, sino de la realidad política e institucional del país.

La gran mayoría de las acciones que los candidatos proponen a la ciudadanía se sustentan en una visión un tanto añeja de la realidad y de las políticas públicas. No solo parten de diagnósticos desfasados o basados en juicios a priori, sino que además fallan a la hora de conceptualizar las intervenciones gubernamentales como compartimentos estancos lo que no hace más que reflejar la poca comprensión de los problemas, que en las sociedades modernas tienen como rasgos fundamentales la complejidad y, justamente, la conexión entre ellos.

Por ejemplo, en lo económico, se habla de crecimiento y productividad, desde una visión simplista, dejando de lado factores estructurales –en lo productivo, lo laboral, lo social, lo distributivo y lo ambiental– que necesariamente deben hacer parte de cualquier propuesta. Pensar en crecimiento y transformación productiva sin vincularlo a adaptación y cambio climáticos y, mucho menos, sin ligarlos a equidad e igualdad de oportunidades es una gravísima omisión que muestra, en el mejor de los casos, poco conocimiento; mientras que, en el peor, la captura de las iniciativas por intereses particulares.

La importancia de los equipos con los que se conformará el Ejecutivo es fundamental, sin duda, pero va mucho más allá de un asunto de edad o de experiencia. En una sociedad y realidad política muchísimo más complejas, la forma en como se accionaba el poder en el pasado puede servir de muy poco hoy. Sería casi como suponer que quien pilotaba un P-52 Mustang en la Segunda Gran Guerra sería capaz hoy de pilotar, con éxito, un F-16.

Sobra decir que las propuestas unipersonales debieran despertar profunda desconfianza en la ciudadanía – máxime si vienen acompañadas de una fuerte dosis de testosterona y masculinidad mal entendida en el ejercicio del poder – pero también deberían hacerlo las referencias, en abstracto, a la experiencia.

Con una figura presidencial de por sí institucionalmente débil y además, como si no fuera poco, profundamente agrietada por una política de tierra arrasada –no importa destruir a las personas o incluso las instituciones por pírricas victorias de corto plazo– , sin mayorías legislativas, una escasísima propensión a la negociación y los acuerdos, y con el populismo, la polarización y la política tribal dominando el accionar de muchos actores hoy resulta fundamental la empatía, la capacidad de negociar y, sobre todo, de convencer –sobre una base de transparencia y apego a la realidad– con el fin de alcanzar acuerdos suficientemente amplios y sólidos como para avanzar en la agenda de reformas que el país requiere.

Hay al final del día, además, un tema ético fundamental, que teñirá marcadamente el carisma de los candidatos y sus promesas: ¿Para qué se aspira al poder? No es algo baladí, si tras las propuestas no se trasluce una preocupación por el bienestar colectivo, y su práctica y comportamiento políticos no se basa en un respeto absoluto a la dignidad de las personas –incluyendo a la de sus adversarios– definitivamente no es ahí en donde se puede construir desarrollo económico y social y, mucho menos, convivencia democrática.