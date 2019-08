Por otro lado, las concesiones no han hecho más que alimentar y exacerbar los temores acerca de la insuficiencia de la reforma y la capacidad de aplicar las reglas de frugalidad contenidas en ella. Sin controles sobre los gastos, el aumento en impuestos no detendrá el crecimiento acelerado de la deuda y, por lo tanto, cualquier acción que los debilite no hace más que crear incertidumbre y dudas acerca de la sostenibilidad fiscal y revivir los fantasmas de un ajuste desordenado, tan presentes durante los últimos meses de 2018.