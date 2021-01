Llegados a este punto parece necesario entender, al menos, dos cosas: las grandes mayorías triunfadoras con la capacidad de gobernar sin referencia a los otros no volverán –y aunque lo hicieran, una opinión pública mucho más vibrante, para bien o para mal, le resta los espacios que muchos aún hoy añoran– por lo tanto, lo electoral debería plantearse de una manera diferente: no como una competencia hacia la aniquilación del contrario, sino como un proceso de selección de roles temporales, en donde para poder cumplir con el verdadero objetivo de la contienda –el gobernar, no simplemente el pretender una lista limitada y cortoplacista de acciones inconexas, sino el conformar una agenda de políticas públicas coherentes, que satisfaga demandas legítimas de la ciudadanía, que sea conteste con el legado histórico y el marco institucional y, sobre todo, contribuya a la búsqueda de los caminos que conduzcan a posibles futuros compartidos, más inclusivos, equitativos y sostenibles– se requerirá del derrotado, sea para construir mayorías suficientes o para asegurarse que éste se comporte, en el marco institucional, como un buen perdedor –vehemente en sus posiciones, pero con propósito y bien intencionado en su accionar– y no un obcecado opositor.