El no haberlo hecho así somete a un estrés adicional la situación de las finanzas públicas. Coloca al país en una incómoda situación: al día de hoy, importantes vencimientos de deuda no se encuentran autorizados presupuestariamente y, por tanto, más allá de la ya complicada realidad que experimenta la financiación gubernamental, no podrían realizarse según el marco jurídico vigente. A la vez que, al pasar la solución a este problema por el Legislativo, se tensa aún más el ya de por sí complicado trámite del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues lo sucedido contribuye a sembrar dudas sobre la transparencia de la política fiscal y de las autoridades.