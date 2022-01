Columna Clave Fiscal: Territorialidad y retenciones

El sistema tributario costarricense se basa en una serie de principios que determinan la correcta interpretación y aplicación de la ley vigente. Uno de los más relevantes, y también controvertidos, es el principio de territorialidad.

En síntesis, este principio señala que únicamente se deberán considerar aquellos supuestos de hecho regulados en la normativa vigente como detonantes de la obligación tributaria, siempre y cuando, se materialicen en territorio costarricense. Es decir, solo generan obligación fiscal los hechos generadores que se encuentran vinculados directamente con la estructura económica de nuestro país.

Este criterio debería aplicar de forma consistente por parte de las autoridades fiscales, independientemente del impuesto que se esté analizando. Sin embargo, la Administración Tributaria ha interpretado que el principio de territorialidad se extiende en casos en los cuales se pueda identificar que el origen del capital invertido es de fuente costarricense, a pesar de que, por ello, no existe relación alguna entre la estructura económica del país y los ingresos generados en el exterior.

Por su parte, la misma Administración Tributaria al analizar el mal llamado impuesto sobre las remesas al exterior, en el oficio DGT-1457-2021 emitido en diciembre pasado, indicó que: “se entenderá por rentas, ingresos, o beneficios de fuente costarricense, los generados en el territorio nacional provenientes de servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados, que se obtengan durante el periodo fiscal, de acuerdo con las disposiciones de esta ley.” En consecuencia, si no se trata de servicios prestados en nuestro país, no se deberán considerar de fuente costarricense, y consecuentemente, no se deberá realizar retención alguna por el pago de los servicios.

Es importante recordar que nuestro sistema no regula un impuesto por la remesa de dinero al exterior como tal, sino que obliga a efectuar una retención que aplica cuando una empresa o sujeta no residente en nuestro país desarrolla una actividad lucrativa, con lo que se cumple con el hecho generador que determina la norma y obliga a contribuir con el pago del porcentaje que aplique, según cada caso concreto.

Esta diferencia sustancial al interpretar el mismo principio de territorialidad causa confusión a la hora de interpretar la norma y genera inseguridad jurídica para empresas y también para las propias autoridades. Sin duda, la correcta aplicación del principio de territorialidad requiere un análisis profundo en nuestro sistema fiscal, a fin de evitar arbitrariedades que se han presentado con anterioridad.